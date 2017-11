Die Digitalisierung bringt überall Fortschritte. In der Luftfahrt vermisste man bislang jedoch neue Technologien. Das einzige, was uns die Digitalisierung ab und an bot, waren neue Unterhaltungs-Systeme mit Touch-Displays. Das heisst aber nicht, dass Ingenieure nicht an etwas Neuem arbeiten.

Wie «Quartzy» berichtet, könnte es nämlich schon bald neue Überschall-Flieger geben. Man erinnere sich: Das französische Prestige-Flugzeug Concorde flog bis ins Jahr 2003 mit Geschwindigkeiten von rund 2200 km/h.

Der Flug zwischen London und New York dauerte nur gerade mal 3,5 Stunden. Reisezeiten, von denen man heute nur träumen kann. Grund dafür waren hohe Kosten und der verherende Concorde-Absturz im Jahr 2000, bei dem über 100 Passagiere starben.

Das Luftfahrt-Startup Boom Supersonic will nun dem Überschall-Flugzeug ein Revival geben. Ihr XB-1 soll eigenen Angaben zufolge rund 2300 km/h schnell fliegen können. Der Branchen-Webseite «Market Mogul» zufolge haben Airlines bereits 76 Modelle vorbestellt haben.

Wie «Quartzy» weiter schreibt, könnte dieser Concorde-Nachfolger den technologischen Fortschritt beschleunigen, ohne die Ticket-Preise besonders zu erhöhen. So sollen sich die Preise im heutigen Business-Class-Segment orientieren. Erste Prototypen könnten bereits nächstes Jahr abheben, der vollständige Markteintritt wird im Jahr 2025 erwartet. (pma)