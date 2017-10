Corippo TI ist vom Aussterben bedroht. Die letzten 13 Einwohner haben einen verwegenen Plan: Das ganze Dorf wird zum Hotel

Corippo TI ist die kleinste Gemeinde in der Schweiz – und eine der schönsten. Enge Gassen, Steinhäuser, Brunnen, Kirche und Piazza kuscheln sich auf knapp 600 Meter Höhe an einen wild bewachsenden Berghang im Verzascatal.

Doch die Postkartenidylle trügt. Wo einst noch 300 Menschen lebten, wohnen heute nur noch 13 Personen. Und: Eine dreiköpfige Familie zieht bald weg. Es bleiben zehn Bewohner übrig. Bis auf Gemeindepräsident Claudio Scettrini (54) sind alle im Pensionsalter. Und der Sindaco hat nun auch noch sein Amt geschmissen, zusammen mit den anderen der Dorfverwaltung, zwei Seniorinnen im Alter von 67 und 82 Jahren. Irgendwie fehle die Motivation, so Claudio Scettrini zu seinem Abgang.

Stiftung will aus Dorf ein Hotel machen

Nichts geht mehr in Corippo? Im Gegenteil. Ein touristisches Projekt soll den Ort vor dem Aussterben retten. Es heisst «Albergo Corippo» und will aus dem Dorf ein Hotel machen. Der verwegene Plan: Die Osteria am Platz wird zur Rezeption und die Rustici sind die Zimmer. Dahinter steckt die Stiftung «Corippo 75», einst gegründet von Gemeinde, Kanton und Bund.

Schon vor Jahren erwarb sie ein gutes Dutzend Häuser im Ort. Jetzt werden die Rustici zu Hotelzimmern. «Jedes Rustico erhält den Namen der alteingesessenen Familie, die es einst besass», erklärt Fabio Giacomazzi (61), Stiftungspräsident und Architekt. Sein Ziel: «Der Charakter der traditionellen Lebensweise soll erhalten bleiben.»

Ursprünglich. Naturnah. Traditionell. Das sind die Merkmale des Pilotprojekts. Als Vorbild dafür dienten die «Alberghi diffusi», Hoteldörfer in Italien, wo ganze Geisterstädte mit dem Konzept wieder auferstanden.

Brot backen wie die Vorväter

Neben den Rustici will die Stiftung auch die alte Mühle instand setzen. Das Backhäuschen wird wieder angeschmissen, das Räucherhaus aufgebaut und es werden wie einst terrassierten Roggenfelder bestellt. «So wird Corippo sein eigenes Brot backen, so wie es die Vorväter machten», erzählt Fabio Giacomazzi.

Ein Shuttle-Dienst bringt die Gäste zur Bushaltestelle. Ausflüge in die Umgebung, Backkurse, Museumsbesuche wird es geben. Und das Hoteldorf soll erweitert werden. Haus um Haus. Aber: Noch ist alles Zukunftsmusik. «In einer zweiten Etappe wollen wir auch andere Ferienhausbesitzer für unser Projekt gewinnen», sagt Giacomazzi. Siebzig Häuser umfasst der Ort. Das «Albergo Corippo» hätte Wachstumspotenzial.

Erlebnis-Tourismus für den schmalen Geldbeutel

«Ich finde die Idee wunderbar», sagt Claire Amstutz (61). Seit 18 Jahren lebt die Deutschschweizerin im Verzascatal. Heute führt sie die Osteria Corippo, die später einmal die Rezeption werden soll. «Das Lokal wird vergrössert. Hier soll nicht nur Frühstück serviert, sondern auch eine Halbpension angeboten werden», sagt Claire Amstutz.

Vom Erfolg ist die Wirtin überzeugt. «Die Deutschschweizer entdecken wieder ihre Heimat. Und das Tessin. So ein Hoteldorf kommt bestimmt gut an.» Bezahlbar soll es auch sein: 100 bis 120 Franken pro Zimmer inklusive Frühstück. Begeistert ist auch Gastrosuisse. Der Hotelvereinigung verlieh dem «Albergo Corippo» in spe den diesjährigen Hotel Innovation Award. Die Zeichen stehen also auf Zukunft.

Lustige Zahlen über Schweizer Gemeinden Insgesamt gibt es 42 Schweizer Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern. Tujetsch GR ist die Gemeinde mit der grössten negativen Bevölkerungsveränderung (2010 bis 2015): minus 23,6 Prozent. Die Gemeinde hat nur noch 1324 Einwohner. Nach Bedretto TI ziehen am meisten Leute. Die Gemeinde galt 2000 als Altersheim der Schweiz, weil viele Rentner dahin ziehen. Mittlerweile ist die Gemeinde wieder auf 108 Einwohner angewachsen (ein Plus von 68 Prozent). In Riemenstalden SZ hat es verhältnismässig viele Junge (bis 19 Jahre alt):

38,2 Prozent. In Linescio TI sind nur zwei Prozent unter 20 Jahre alt. Das Dorf hat aber nur 49 Einwohner, also gibt es eine junge Person. In Villarsel-sur-Marly FR gibts am wenigsten Alte (über 65 Jahre) mit 5,8 Prozent. Das Altersheim der Schweiz ist Corippo TI (61,5 Prozent).