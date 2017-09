Crash in Oberbipp BE: Mann (52) flüchtet vor Polizeikontrolle– und kracht in Mauer

Crash in Oberbipp BEMann (52) flüchtet vor Polizeikontrolle– und kracht in Mauer

Nicht die beste Idee: Statt bei einer Kontrolle anzuhalten, gab ein Autofahrer im Oberaargau Gas. Doch seine Flucht dauerte nicht lange.

17.36 Uhr , Aktualisiert 17.55 Uhr 5 Reax

teilen teilen teilen