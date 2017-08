Crash zwischen Mitsubishi und Velo: «Auf dem Tramgleis hat es Blut»

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Mitsubishi-Lenker und einem Velofahrer in der Birmensdorferstrasse in Zürich. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird derzeit abgeklärt, sagte ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich. Der Velofahrer wurde ins Spital gebracht.

Ein BLICK-Leser ist kurz nach dem Unfall vor Ort. «Es sieht übel aus. Offenbar wollte das Auto aus der Einfahrt fahren. Da ist der Velofahrer mit voller Wucht dagegengeknallt.» Wie heftig der Zusammenstoss war, beweisen die Fotos. Die Windschutzscheibe des Mitsubishi ist schwer beschädigt. «Auf dem Tramgleis hat es Blut, die Tramlinie 14 war zwischen Heuried und Triemli über eine Stunde unterbrochen», berichtet der Leser weiter. (jmh)