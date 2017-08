Da kann wirklich alles rein! Bern plant Testphase für Allround-Abfallsammelsystem

Wie der Berner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte, hätten die Stadtbewohner gemäss diesem System künftig nicht mehr nur einen Abfallsack zu Hause, sondern vier bis fünf.

Es wären ein blauer Sack für den normalen Hauskehricht, ein brauner für Papier und Karton, ein gelber für Kunststoff, ein grauer für Büchsen, Alu und Kleinmetall und eventuell ein violetter für Glas. Die blauen und grauen wären kostenpflichtig, die übrigen gratis.

Ob sich Glas zusammen mit anderen Wertstoffen gemeinsam sammeln lässt, ist der Berner Stadtregierung noch nicht klar. Der Versuch soll zeigen, welche Gefahren diese Art des Glassammelns birgt.

Bernerinnen und Berner würden alle Abfallsäcke vor dem Haus in einen Container legen. Mit den üblichen Kehrichtfahrzeugen würden dann die Säcke abgeholt und in einer Sortieranlage nach Farbe getrennt. Eine solche Abfallsammlung gebe es nirgends in der Schweiz, aber immerhin schon in sechzehn europäischen Städten wie Oslo und Nantes.

«Alles jederzeit» ist im Trend

Die Entsorgungsbedürfnisse der Bevölkerung hätten sich in der Zeit der 24-Stunden-Gesellschaft geändert, schreibt der Berner Gemeinderat zur Begründung seines Versuchs. Das Trennen von Wertstoffen sei zwar stark in unseren Gewohnheiten verankert. Doch möchten die Menschen ihren Abfall dann entsorgen, wann sie wollten - an jedem Wochentag, zu jeder Uhrzeit.

Zudem sei ein genereller Trend zu kleineren Haushalten ohne Auto und zu Hauslieferungen feststellbar. Ausserdem seien die zwölf städtischen Quartierentsorgungsstellen permanent übernutzt, was zu Problemen mit der Nachbarschaft sowie zu einem grossen Reinigungs- und Betriebsaufwand führe.

Die Vorteile des neuen Systems lägen auf der Hand: Die Stadtverwaltung hole allen Abfall zuhause ab; Bernerinnen und Berner könnten auch kleine Mengen jederzeit entsorgen. Das Papier müsste nicht mehr gebündelt werden. Auch blieben die Strassen sauber und die «Ghüdermänner» müssten nicht mehr jeden Sack einzeln in den Kehrichtwagen werfen.

Für sie berge das heutige System der mobilen Sammlungen für Hauskehricht und Papier/Karton «hohe Gesundheitsrisiken", steht in der Mitteilung. «Diese Situation ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Länge nicht mehr tolerierbar», sagt Gemeinderätin Ursula Wyss, Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün.

Das neue System ermögliche also einen schrittweisen Verzicht auf die überlasteten Quartierentsorgungsstellen und sei auch aus ökologischer Sicht sinnvoll: Es schaffe ideale Voraussetzungen, um die Recyclingquote in der Stadt Bern weiter zu erhöhen.

Einjähriger Versuch

Das Pilotprojekt soll ein Jahr lang dauern und mit Freiwilligen durchgeführt werden. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, den Versuch nicht quartierweise, sondern mit einer bestimmten Anzahl Liegenschaften durchzuführen. Mindestens tausend Haushalte sollen bei den Versuchen mitmachen.

Geplant ist, im Versuchs-Abfuhrkreis A die Wertstoff-Säcke und die Säcke mit dem normalen Hauskehricht in zwei verschiedenen Containern zu sammeln. Im Versuchs-Abfuhrkeis B wird alles in denselben Container geworfen. Erst in einer zweiten Phase des Versuchs wird wegen der genannten Bedenken die Glas-Sammlung getestet.

Schon klar ist dem Berner Gemeinderat, dass in der Altstadt eine flächendeckende Containerpflicht unter anderem aus denkmalpflegerischen Gründen nicht möglich ist. Parallel zum Pilotversuch werden deshalb für dieses Gebiet andere Lösungen geprüft.

Bevor der Versuch durchgeführt wird, hat das Stadtparlament etwas zu sagen: Ihm legt die Berner Stadtregierung einen Investitionskredit von 130'000 Franken und einen Verpflichtungskredit von 565'000 Franken zur Genehmigung vor. (SDA)