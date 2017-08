Dabei half er nur, Holzlatten zu entsorgen: Chinesischer Hotelier als Schwarzarbeiter abgeführt

Der Hotelier und Wohnraumdesigner Lu Xiaozhong (42) kannte die Polizei bisher nur aus dem Fernsehen. Bis vor wenigen Tagen. Da landete der Chinese in den Verhörräumen der Kantonspolizei in Dietikon ZH. Zwei Zürcher Kantonspolizisten fesselten ihn mit Handschellen. Auf dem Posten musste er sich bis auf die Unterhose ausziehen. Für den unbescholtenen Touristen brach eine Welt zusammen: «Das hätte ich nie von der Schweiz erwartet. Ich bin tief geschockt.»

Der Chinese aus der Stadt Yongkang ist seit knapp zwei Wochen in der Schweiz. Lu interessiert sich als Innenraumdesigner besonders für Bodenheizungen, die bisher in seinem Land noch fast nirgends zum Einsatz kommen. Immer wieder besichtigt er auch Baustellen. Er hat sich dafür diesen Passus sogar in seinem Visum eintragen lassen.

Der Chinese hilft seinem Schweizer Freund beim Entsorgen von Holzlatten

Vor knapp einer Woche begleitet er seinen Schweizer Freund Jürg Brem (54) zur Kehrichtverbrennungsanlage in Dietikon. Sie entsorgen ein paar Holzlatten einer Veranda. Brem dazu: «Er wollte sich auch einmal die Schweizer Form der Abfallentsorgung ansehen.»

Als sie mit dem Transporter das Gelände der Entsorgung wieder verlassen, werden sie von zwei Polizisten in Zivil gestoppt. Lu hat seinen Ausweis nicht dabei, weil er für die Entsorgung der Bretter eine kurze Hose ohne Taschen trug.

Immerhin: Auf dem Handy findet sich schnell ein Foto des Passes und Fotos der letzten Besichtigungen gemäss Visum-Antrag. Aber die Beamten interessieren die Bilder nicht. Lu wird in Handschellen auf Rücken auf den Posten in Dietikon gebracht.

Kaum Infos für den geschockten Schweizer Bekannten

Jürg Brem will wissen, was mit seinem Bekannten passieren wird. Doch die Beamten teilen ihm nur mit, dass der Chinese vielleicht erst am nächsten Tag freikomme. Im schlimmsten Fall würde Lu mit dem nächsten Flieger nach China geschickt. Darüber entscheide der Staatsanwalt.

Nach Stunden der Ungewissheit dann das erlösende Telefon. Lu Xiaozhong ist wieder ein freier Mann: «Ich erwartete eine Entschuldigung. Doch da kam nichts. Ich wurde kommentarlos freigelassen.»

Die Polizei bestätigt die Verhaftung. Cornelia Schuoler, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich: «Wir haben über mehrere Stunden eine regionale Polizeikontrolle von Baustellen durchgeführt. Der Fokus der Polizisten lag dabei auf Schwarzarbeit. In diesem Umfeld fand die Verhaftung statt.» Nach dieser Erfahrung hat Lu von Zürich genug: «Ich wollte hier eigentlich noch Uhren kaufen, das habe ich jetzt aber in Thun erledigt.»