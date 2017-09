Dämpfer für Apple-Watch-3-Fans: Top-Feature funktioniert in der Schweiz noch nicht

Da hat Apple anscheinend ein Feature etwas vorschnell in die Apple Watch eingebaut. Das Problem: Die LTE-Anbindung ans Mobilfunknetz ist die grösste Neuerung der dritten Generation der Uhr. In der Schweiz sind weder Partner Swisscom noch Sunrise bereit, die digitale SIM-Karte in der Watch zu aktivieren. Wer daran schuld ist, bleibt unklar.

Trotzdem kann man die Apple Watch mit LTE für 80 Franken Aufpreis gegenüber dem normalen Modell kaufen – auch bei Sunrise und Swisscom. Der Vorverkauf startete letzten Freitag. Diesen Freitag werden die ersten Modelle ausgeliefert.

Apple weisst auf der eigenen Webseite immerhin darauf hin, dass die Mobilfunktverbindung erst «später dieses Jahr» klappt. Bei Swisscom und Sunrise muss man den Hinweis in den «Fragen&Antworten» suchen. Einen genauen Startzeitpunkt gibt niemand an, vor Ende 2017 heisst es übereinstimmend. Auch wenn es bei Sunrise wohlweislich «voraussichtlich» heisst.

Apple Watch fällt in Tests durch

Denn dort, wo man die Series 3 mit Mobilfunkanbindung bereits nutzen kann, ist die Ernüchterung gross. In den Tests der grossen US-Techblogs fällt die neue Apple Watch jedenfalls durch. Zwar sehen viele durchaus einen Zusatznutzen, wenn man auch unabhängig vom iPhone mit der Watch telefonieren, Nachrichten empfangen oder Musik streamen kann. Doch viele Tester hatten grosse Probleme.

Die Testerin von «The Verge» etwa musste die erste Uhr austauschen. Auch das zweite Modell konnte immer wieder keine Verbindung zum Mobilfunknetz aufbauen. Tatsächlich scheint das Feature nicht so zu funktionieren wie gedacht.

Nun hat sich auch Apple ungewöhnlich schnell und offen dazu geäussert: «We have discovered that when Apple Watch Series 3 joins unauthenticated Wi-Fi networks without connectivity, it may at times prevent the watch from using cellular. We are investigating a fix for a future software release.»

Die Erklärung: Die Uhr nutzt aus Energiespargründen wenn immer möglich zuerst die direkte Verbindung zum iPhone, danach zu einem WLAN-Netz, erst dann das Mobilfunk-Modul. Anscheinend versucht die Apple Watch Series 3 nun auch Verbindungen zu Wi-Fi-Netzwerken aufzubauen, die keine Internet-Verbindung haben oder auf die man gar keinen Zugriff hat. LTE wird dann blockiert, so dass man gar keine Verbindung hat.

Apple arbeitet an einem Update, um den Fehler zu beheben. So dass Schweizer Kunden die Hoffnung haben können, dass wenn das Feature bei uns aufgeschaltet wird, dass es dann auch wirklich funktioniert.