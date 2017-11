Damit auch Passagiere im Mittelgang etwas sehen: Emirates bringt das virtuelle Fenster

Die Zeiten, wo Passagiere, die in der Mitte sitzen, in die Röhre gucken, sind vorbei. In der neuen First-Class-Suite der Emirates sorgt ein künstliches Fenster für Aussicht.

11.02 Uhr , Aktualisiert 11.30 Uhr 0 Reax

