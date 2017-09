Darum war der San-Bernardino-Tunnel zu: Wohnmobil brennt komplett aus

Am Freitagnachmittag ist beim Anschluss der Autostrasse A13 in Pian San Giacomo ein als Wohnmobil umgebauter Lieferwagen in Brand geraten. Auf der Bergfahrt von Mesocco nach San Bernardino bemerkte der Lenker um 14.20 Uhr, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Deshalb verliess der Mann die Autostrasse A13 und hielt an.

Innert kürzester Zeit stand das Wohnmobil in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Schadenwehr San Bernardino sowie die Feuerwehr Mesolcina Alta konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand.

Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abtransportiert. Während dem Feuerwehreinsatz musste der San-Bernardino-Tunnel für rund 45 Minuten gesperrt werden (BLICK berichtete), wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. (noo)