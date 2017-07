Am 24. September findet eine der wichtigsten Abstimmungen unserer Zeit statt. Bei der Altersvorsorge 2020 geht es um unsere Rente. Knapp drei Monate vor dem Urnengang herrscht aber noch grosse Verwirrung. Jede Seite pickt sich jenen Aspekt des komplexen Pakets heraus, mit dem sie die Stimmbürger von einem Nein oder einem Ja überzeugen will.

Wissen Sie, was der Umwandlungssatz ist?

Die Vorlage ist kompliziert, weil in ihr viele Versicherungsbegriffe wie «Koordinationsabzug» oder «Überobligatorium» vorkommen. So kann laut der Umfrage von Demoscope nur etwa ein Viertel der Stimmbürger korrekt erklären, was der Umwandlungssatz ist.

Viele Stimmbürger sind aber auch verunsichert, weil die Altersvorsorge trotz gesetzlicher Vorgaben bei jedem anders aussieht: Jeder hat eine ganz individuelle Vorsorge-Geschichte – wegen des persönlichen Karriereverlaufs mit Jobwechseln, Arbeitspensen oder Beitragslücken.

Handlungsbedarf bei erster und zweiter Säule

Einige Dinge lassen sich dennoch verallgemeinern. Die Reform wurde aus zwei Gründen angegangen: Erstens braucht die AHV eine Zusatzfinanzierung, weil in den kommenden Jahren viele Menschen pensioniert werden.

Zweitens besteht Handlungsbedarf bei der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge. Denn weil wir immer älter werden, muss das angesparte Geld länger reichen.

Folgende Massnahmen sollen zur Entlastung beider Säulen beitragen:

Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre. Dadurch sinken zum einen die Ausgaben von AHV und Pensionskassen, weil Frauen ja ein Jahr später pensioniert werden. Zum anderen fliesst in beide Kassen mehr Geld, denn die Frauen zahlen ein Jahr länger ein.



Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 Prozent in zwei Schritten. Die zusätzlichen Einnahmen von 2,1 Milliarden Franken im Jahr 2030 kommen der AHV zugute.



Senkung des Umwandlungssatzes. Damit das bei der Pensionskasse (PK) angesparte Kapital länger reicht, soll der Umwandlungssatz im obligatorischen Teil von 6,8 auf 6,0 Prozent gesenkt werden. Dies bedeutet 800 Franken weniger Rente pro 100'000 Franken angespartem Kapital – oder minus zwölf Prozent. Das betrifft aber nur jene etwa zehn Prozent der Versicherten, die nur im Obligatorium versichert sind.

Ausgleichsmassnahmen für Rentenkürzung

Eine Rentenkürzung aber kam für Bundesrat und Parlament nicht in Frage. Also wurden Massnahmen ergriffen, die diesen Verlust ausgleichen sollen:

Alle 35- bis 54-Jährigen müssen ein Lohnprozent mehr in die berufliche Vorsorge einzahlen.



Zudem wird der Koordinationsabzug gesenkt, also jener Lohnteil, der nicht in der Pensionskasse versichert ist. Auch das führt zu höheren Beiträgen, die während des Arbeitslebens eingezahlt werden.



Beide Massnahmen sorgen dafür, dass das Alterskapital zum Zeitpunkt der Pensionierung grösser ist und die monatliche Rente nicht um zwölf Prozent sinkt.



Doch auch aus der ersten Säule gibt es künftig mehr Geld. So erhalten Unverheiratete 70 Franken mehr AHV, Ehepaare und eingetragene Partnerschaften maximal 226 Franken mehr im Monat.

Zechprellerei oder letzte Chance?

Kritiker der Reform – FDP, SVP und die meisten Wirtschaftsverbände – monieren, dass damit die Ersparnisse aus der Erhöhung des Frauenrentenalters gleich wieder aufgefressen würden. Die Zeche dafür zahlten die Jungen.

Die Befürworter sagen, dass die Reform ohne diesen Ausgleich keine Chance vor dem Volk habe – und dass ein Nein an der Urne teurer wäre als diese Reform. Doch wie wirken sich diese Massnahmen auf jeden Einzelnen aus? Wer hat zum Schluss mehr im Portemonnaie, wer weniger?