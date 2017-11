Das Fahr-Assistenz-System soll schuld am Crash sein: Tesla-Lenker fordert mildernde Umstände

Der Unfall verlief glimpflich, doch das juristische Nachspiel wird wegweisend sein: Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau steht am kommenden Donnerstag ein Freiburger Tesla-Fahrer, der im März 2016 auf der Autobahn A1 bei Kernenried BE einen Crash verursachte.

Das Elektroauto war damals bei einer Baustelle mit einem Fahrzeug des Werkhofs Bern zusammengekracht. Der Tesla-Fahrer kam mit dem Schrecken davon – und einer bedingten Geldstrafe sowie einer Busse.

Automatische Notbremsung zu spät aktiviert

Eine Strafe, die der Verunfallte nicht akzeptierte, weshalb der Fall nun ans Regionalgericht gelangt. Er ist überzeugt: Das Fahrassistenzsystem seines Tesla ist mit ein Grund für den Crash. So waren zum Zeitpunkt des Unfalls Geschwindigkeitsregler und Autopilot eingeschaltet – der Fahrer schrieb eine Whatsapp-Nachricht, als es zum Zusammenstoss kam. Das System hatte die automatische Notbremsung zu spät eingeleitet.

Laut der Westschweizer Zeitung «Le Matin Dimanche» handelt es sich damit schweizweit um den ersten Fall, über den ein Gericht urteilt, in welchem die Frage nach der Verantwortung im Zusammenhang mit autonomem bzw. assistiertem Fahren gestellt wird.

«Weniger bereit, unmittelbar zu reagieren»

Konkret macht die Anwältin des Tesla-Fahrers «mildernde Umstände» geltend. Ihr Mandant habe durch Tesla Vertrauen gewonnen. «Das hat dazu geführt, dass er weniger bereit war, unmittelbar zu reagieren», sagt Geneviève Chapuis Emery zu «Le Matin Dimanche».

Das Tesla-Modell S, das der Freiburger gefahren hat, ist serienmässig mit einem Spur-, einem Geschwindigkeits- sowie einem Kollisionsvermeidungsassistenten ausgestattet. Dafür sind mehrere Sensoren und Kameras am Fahrzeug installiert.

Der Fahrer bleibt verantwortlich

Doch trotz allen technischen Hilfsmitteln: Am Schluss sei es immer der Fahrer, der die Verantwortung für das Fahrverhalten trage, sagt Guido Bielmann, Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra) zu «Le Matin Dimanche». So steht es auch in Artikel 31 des Strassenverkehrsgesetzes, der festhält, dass der Autofahrer sein Fahrzeug «ständig so beherrschen» muss, «dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann». Der Autopilot könne deshalb nicht zur Geltendmachung mildernder Umstände angeführt werden, argumentiert Bielmann.

Anwältin Chapuis Emery kritisiert die Gesetzeslage: Es bestehe ein Widerspruch zwischen dem Strassenverkehrsgesetz, das vonseiten des Fahrers ständige Aufmerksamkeit fordert, und dem freien Verkauf autonomer Fahrzeuge in der Schweiz. (lha)