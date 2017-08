Das Parkhaus der Zukunft: Selber Parken war gestern

Auch die ETH forscht am fahrerlosen Parken

Bereits 2014 stellte die ETH Zürich gemeinsam mit den Unis Oxford (GB) und Parma (I) sowie Bosch und VW das EU-Projekt «V-Charge» für automatisiertes Parken vor. Die Idee: Mit dem E-Auto am Bahnhof oder im Parkhaus vorfahren, aussteigen und die Smartphone-App starten. Der VW e-Golf parkt sich in der Folge selbst und lädt sich zudem an einer Ladestation auf. Die ETH nutzte dafür bereits vorhandene Technik wie Kameras und Ultraschall-Sensoren – und war so nicht aufs GPS angewiesen. Bis zur Praxistauglichkeit des Systems, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit.