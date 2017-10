Die Swiss hat sich entschieden. Die Airline bleibt dem bisherigen Hersteller der beliebten Schöggeli treu. Chocolat Frey wird weitere drei Jahre die Süssigkeit liefern, die auf jedem Swiss-Flug verteilt wird.

Neben der klassischen Variante erhalten die Fluggäste bei der Kabinenbesatzung auf Anfrage neu auch eine laktosefreie Variante der Milchschokolade, wie Swiss schreibt. Und zu speziellen Anlässen wie beispielsweise Weihnachten oder Ostern wird es die Schokolade in speziellen Formen geben.

Die Verlängerung der Partnerschaft zwischen Swiss und der Migros-Tochter Chocolat Frey gilt ab Mai 2018 und ist auf drei Jahre ausgelegt. Für Chocolat Frey ein Prestigeauftrag, der einiges an Geld in die Kassen spülen dürfte. Schliesslich werden 17 Millionen Schöggeli pro Jahr verteilt.

Schokoladen-Täfelchen verteilt die Swiss seit 2006 an Bord ihrer Flüge. Auf Kurzstreckenflügen ist Chocolat Frey die einzige Lieferantin. Auf der langen Strecke kommen Business-Class-Passagiere in den Genuss von Lindt-Schokolade und in der First Class naschen sie Leckereien der Confiserie Sprüngli.