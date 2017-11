Delegierte müssten über Auflösung entscheiden: Das passiert bei einem Ja zu «No Billag» mit der SRG

Nehmen Volk und Stände am 4. März die No-Billag-Initiative an, würde die SRG aufgelöst. Das sagte SRG-Präsident Jean-Michel Cina (54) in der Politsendung «Arena». Ein Blick in die Statuten des Vereins zeigt aber, dass es nicht ganz so einfach ist.

