«Deppenfalle» in Wynau BE: Kleinlaster steckt in Tankstelle fest

«Deppenfalle» in Wynau BEKleinlaster steckt in Tankstelle fest

Ein Fahrer eines weissen Kleinlasters verschätzt sich am Montagnachmittag in der Höhe und bleibt in einer Tankstelle in Wynau BE kleben. Erst der Abschleppdienst kann ihn aus der Misere befreien.

16.14 Uhr , Aktualisiert vor 5 Minuten 0 Reax

teilen teilen teilen