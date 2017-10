Der Abschied von König Bhumibol Adulyadej (†88) ist eine der grössten Trauerfeiern der Welt: Thailand setzt dem Pomp die Krone auf

Es ist eine der grössten Trauerfeiern, welche die Welt je erlebt hat. Ein Jahr nach seinem Tod wird der thailändische König Bhumibol Adulyadej (†88) heute kremiert. Fünf Tage dauert die Zeremonie. Die Kosten werden auf gegen 100 Millionen Franken geschätzt, für Thailand eine enorme Summe.

Nach dem gestrigen Auftakt der Feierlichkeiten im Rahmen buddhistischer Zeremonien, wird heute die Einäscherungszeremonie um 12.30 Schweizer Zeit beginnen. Die eigentliche Kremation des Königs ist auf 17 Uhr angesetzt. Bhumibols Sohn und Thronfolger, Maha Vajiralongkorn (65), wird den Scheiterhaufen in Brand setzen.

Morgen wird dann eine goldene Urne mit der königlichen Asche und Reliquien gefüllt, welche am Samstag in der Dusit-Maha-Prasat-Thronhalle gesegnet werden soll. Den Abschluss der Zeremonie wird am Sonntag der Transport der Königlichen Urne zurück zum Grossen Palast bilden.

Gigantisches Krematorium bald wieder weg

Für die buddhistische Einäscherung ihres «Vaters» scheuten die Thais keinen Aufwand. Sie errichteten am Sanam-Luang-Platz im Rekordtempo vor zehn Monaten ein offenes Königliches Krematorium, das an den Berg Meru, die Achse der Welt, erinnern soll. Der Komplex ist 50,49 Meter hoch und umfasst eine Fläche von vier Fussballfeldern.

Hunderte von Künstlern stellten Statuen her, die Götter, mythische Kreaturen, sowie Bhumibols Lieblingshunde Tongdaeng und Jocho zeigen. Das Krematorium ist im November öffentlich zugänglich, bevor es wieder abgerissen wird.

König in edlem Sarg

Rund 250’000 Menschen werden an der Trauerfeier erwartet. Damit alle Thailänder Abschied nehmen können, wurden in allen 76 Provinzen des Landes sowie an neun Standorten in Bangkok Kopien des Königlichen Krematoriums errichtet.

Den Sarg für ihren geliebten König zimmerten die Thailänder aus Holz des geschützten und duftenden Baums Mai Chan Hoom. 222 Armeeangehörige ziehen den über 200 Jahre alten, 13,7 Tonnen schweren Begräbniswagen zum Krematorium.

Wer trauert am besten?

Als Rama IX. regierte Bhumibol sein Land 70 Jahre lang. Als er am 13. Oktober 2016 starb, fiel das Land in tiefe Trauer. Die meisten Thailänder tragen seither Schwarz, verstecken ihre Trauer um den verstorbenen Monarchen auch in der Öffentlichkeit nicht.

Bei Buddhisten ist es üblich, dass ein Leichnam erst nach längerer Zeit verbrannt wird. Die Bestattung nach erst einem Jahr ist aber sehr ungewöhnlich: Die lange Trauerzeit zeigt, wie sehr die Thailänder ihren «Vater» verehrten.