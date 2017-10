Der Ex-Novartis-CEO sattelt um: Vasella wird zum Fleischhändler

Daniel Vasella (64) wechselt die Branche. Der frühere Chef von Novartis hat sein Faible für Steaks entdeckt. Wie die «Handelszeitung» berichtet, hat er im Markenregister zwei Marken für Rindfleischprodukte eintragen lassen.

Der ehemalige Pharmamanager will in der Schweiz Fleisch von Angus-Rindern verkaufen. Es soll in Uruguay produziert werden. Vasella hat sich dafür die Marke Cielo & verde gesichert.

Ohne Einsatz von Medikamenten

Vasella wirbt laut «Handelszeitung» damit, dass seine Rinder nie mit Medikamenten behandelt worden seien. Das entbehrt bei einem Manager, der jahrelang Milliardenumsätze mit Pharmazeutik gemacht hat, nicht einer gewissen Ironie.

Ab wann sein Free Range Angus Beef in der Schweiz erhältlich sein soll, wollte Vasella nicht verraten. Die Rinderzucht hat in Uruguay eine lange Tradition. Pro Jahr importieren Schweizer Fleischhändler und Metzger bis zu zwei Millionen Kilogramm Rindfleisch aus dem südamerikanischen Land. (pbe)