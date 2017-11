Der IS holt Krieger in Zentralasien: Darum wurde Usbekistan zur Terror-Brutstätte

Immer wieder Terroristen aus Usbekistan: Nach Anschlägen in Istanbul, Stockholm und St. Petersburg schlug ein Usbeke am 31. Oktober auch in New York zu. Es handelt sich um Sayfullo Saipov (29), er hat acht Menschen auf dem Gewissen.

Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist Zentralasien zu einem Pulverfass geworden. Autoritäre Regimes unterdrücken den Islam und kämpfen gegen muslimische Extremisten, die immer mehr an Einfluss gewinnen. Brutstätte für Islamisten ist vor allem das Fergana-Tal, wo Usbekistan, Kirgistan und Tadschikistan aneinandergrenzen.

Experten schätzen, dass sich mindestens 6500 Kämpfer aus zentralasiatischen Staaten dem IS angeschlossen haben.

Unterdrückter Islam

In der deutschen Zeitung «Bild» sagt Terrorismus-Experte Peter Neumann: «Usbekistan ist schon seit Jahren einer der ganz grossen Brennpunkte.» Die autoritären Regierungen von Usbekistan und Tadschikistan hätten jede Form des Islams stark unterdrückt.

Neumann: «In Tadschikistan ist es heute noch so, dass Männer unter 40 Jahren keinen Bart tragen oder in die Moschee gehen dürfen. Diese extreme Unterdrückung des Islams hat zu einer Gegenbewegung in der Region geführt.»

Man befürchtet, dass der Islamische Staat (IS) seinen Einfluss in dieser Region schrittweise ausweiten will.

Ausserdem versuche die Terrormiliz gezielt, im Ausland lebende Zentralasiaten anzusprechen, so Neumann. «Für den IS und auch Al Kaida sind die Menschen aus Usbekistan und anderen alten Sowjetrepubliken eine wichtige Zielgruppe bei der Radikalisierung.» (gf)