Der Klumpen war so schwer wie zehn Doppeldeckerbusse: Fettmonster von London besiegt!

Im Untergrund des Londoner Stadtteils Whitechapel verstopfte ein widerliches Fettmonster die Kanalisation. Die Bestandteile: Windeln, Wischlappen und jede Menge hartes Kochfett!

Nun konnte der Widerling beseitigt werden. «Wir haben den Kampf gegen das Monster von Whitechapel gewonnen, aber der Krieg gegen die Fettberge geht weiter», twitterte das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water.

Grund für das gigantische Gemisch war, dass viele Briten heisses Fett die Toilette hinunterspülen. Zusammen mit sonstigen Abfällen, die definitiv nicht ins Klo gehören, können so eklige Fettgebilde entstehen.

Deswegen rief Thames Water in einer Mitteilung dazu auf, Müll nicht gedankenlos in die Toilette zu werden. Und: Heisses Fett und Öl müssen erkalten, bevor sie dann in der Abfalltonne entsorgt werden. (jmh)