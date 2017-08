Der Kostüm-Trend der Street Parade ist wundervoll: Bunt, kurz und auffällig

Am Samstag, wenn Hunderttausende Raver in den Strassen tanzen, wird es in Zürich wieder schrill und bunt. Rahel Harttung vom Zürcher Kostümladen Atop verrät BLICK, welche Outfits bei den Feierenden im Trend liegen.

Beliebt seien, gemäss Harttung, in diesem Jahr vor allem Kostüme von Comic-Helden: «Vor allem Frauen suchen sich Verkleidungen als Wonder Woman oder Supergirl aus.» Auch Männer würden diesem Trend folgen.

«Die Kostüme werden jedes Jahr kürzer!»

Da aber ihre Kostüme meist länger seien, greifen sie gerne auch zu etwas Luftigerem: «Deswegen gibt es bei den Männern auch einen Trend zu Antikem. Sie verkleiden sich als Römer oder Achilles.» Diese Kostüme sind relativ kurz. Die Männer kommen bei sommerlich-warmen Temperaturen nicht zu sehr ins Schwitzen.

Ansonsten würden die Kunden wie jedes Jahr sehr viel Schminke und Glitzer im Atop einkaufen: «Generell bemerken wir, dass die Kostüme jedes Jahr kürzer werden», sagt Rahel Harttung.