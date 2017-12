Deutsche Polizei jagt Umweltsünder

Als Spaziergänger in Elmshorn, im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, an einem kleinen Teich vorbeikamen, trauten sie ihren Augen nicht: Das Gewässer leuchtete in den schönsten Lila-Tönen. Was erst wie ein Naturspektakel anmutete, entpuppte sich schnell als Umweltkatastrophe. Gleich neben einem Feldweg, unweit des leuchtenden Gewässers, lag Müll, der offensichtlich von Malerarbeiten stammte. Plastikeimer, Silikonkartuschen, Abdeckungsmaterial und Bruchstücke von Fliesen waren dort deponiert.

Die Polizei geht davon aus, dass die Umweltsünder die übriggebliebene Farbe direkt in den Teich gekippt hatten. Sie waren offenbar zu faul, ihren Müll zu einer Schadstoffsammelstelle zu bringen und dort abzugeben. Nun werden die Umweltsünder von der Polizei gesucht.