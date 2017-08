Deutsche Zöllner gehen gegen Schummler vor: Jetzt werden Schweizer Einkaufstouristen gebüsst

Deutschland ist ein beliebtes Ziel bei Einkaufstouristen aus der Schweiz. Nicht nur sparen sie eine Menge Geld bei den tieferen Preisen, sondern kriegen auch noch die Mehrwertsteuer zurück, wenn sie am Zoll die Ausfuhrkassenzettel (AKZ) abstempeln lassen.

Einige Schweizer schummeln allerdings dabei. So sammeln sie zum Beispiel Quittungen anderer Leute ein oder bezahlen den Einkauf ihrer deutschen Freunde und fordern trotzdem das Geld an der Grenze, obwohl die Ware in Deutschland bleibt.

Aufgrund einer Rechtsunsicherheit hatten die Zöllner bis vor kurzem keine Handhabe, um gegen solche Sünder vorzugehen. Nun ist aber die deutsche Generalzolldirektion zum Schluss gelangt, dass fehlbare Einkaufstouristen gebüsst werden können. Seit Anfang Juli wenden die Zöllner das neue Regime an.

Wie die «Zentralschweiz am Sonntag» berichtet, wurden bereits mehr als 100 Schweizer erwischt und gebüsst. Die Höhe der Busse variiert zwischen 20 und 55 Euro. Nur schon beim Hauptzollamt Singen, dessen Zuständigkeit sich von Konstanz bis Bad Säckingen erstreckt, wurden Bussen «im niedrigen dreistelligen Bereich» ausgestellt.

Gegen einige Einkaufstouristen wurden auch Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dies ist dann der Fall, wenn der Warenwert höher als 275 Euro beträgt.

Laut Wolfgang Kailer, dem stellvertretenden Präsidenten der deutschen Zollgewerkschaft, verfehlen die neuen Regeln ihre Wirkung nicht. «Man merkt, dass weniger getrickst wird», sagt er. (man)