Wieso Devin Patrick Kelley am Sonntag eine Kirche in Sutherland Springs, Texas, betrat und mindestens 26 Menschen tötete, bevor er selber später starb, ist noch nicht bekannt (BLICK berichtete). Dafür geben Behörden und Medien immer mehr Informationen über den Täter heraus.

Devin Kelley ist 26 Jahre alt. Laut einem LinkedIn-Profil, das Kelley gehören dürfte, beendete er 2009 die Braunfels High School und schloss sich danach der US Air Force an.

Frau bedroht, Bibelstunden gegeben

Dort wurde er 2012 zwischenzeitlich entlassen, weil er angeblich seine Frau und sein Kind bedroht hatte. Kelley wurde für zwölf Monate seiner Tätigkeiten entbunden und im Rang zurückgestuft. Wann er definitiv entlassen wurde, gibt die Air Force nicht bekannt.

In seinen Ferien soll sich Kelley oft als Freiwilliger für Bibel-Lesungen an Kindern zur Verfügung gestellt haben. Die Polizei untersucht derzeit deshalb, ob er in einer lokalen Milizgruppe war.

Aus der Region

Laut dem lokalen Sheriff stammt Kelley nicht aus Sutherland Springs und hat auch nicht diese Kirche besucht. Er soll stattdessen in Comal County gelebt haben, nordöstlich von San Antonio (1,4 Millionen Einwohner). Allerdings sind die beiden Dörfer nur rund 55 Kilometer voneinander entfernt.

Seine Schwiegermutter soll ein Postfach in Sutherland Springs, wo das Attentat stattfand, unterhalten haben.

Auf einem mittlerweile gelöschten Facebook-Account soll Kelley Tage zuvor stolz seine Waffe präsentiert haben. Allerdings ist noch nicht bestätigt, dass der Account tatsächlich dem Mörder von Sutherland Springs gehörte.

Die Waffe, eine Ruger AR-556, hat Kelley laut Behörden im April 2016 gekauft. Auf die Routine-Frage, ob er einen kriminelle Vergangenheit habe, antwortete er mit «nein». Als er die Waffe kaufte, gab er eine Wohnadresse in Colorado Springs, Colorado, an. (vof)

