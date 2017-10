Diamant im Wert von Zehn Millionen: Kronjuwel kommt in Genf unter den Hammer

Ludwig XIV. erhielt den 19,07 Karat schweren rosafarbenen Diamanten im Jahr 1661 als Geschenk. In den folgenden Jahrhunderten wurde das wertvolle Stück namens «Le Grand Mazarin» dann in die Kronen nahezu sämtlicher französischen Könige und Kaiser eingearbeitet, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwoch erklärte.

Jetzt soll der Stein am 14. November in Genf versteigert werden. Der Diamant sei «ein zeitloses Symbol der Schönheit» und habe die Kronen von sieben Regenten geschmückt, angefangen vom Sonnenkönig Luwig XIV. über Napoleon I. bis Napoleon III., erklärte Christie's.

Kardinal vermachte ihn per Testament

Seinen Namen bekam der Stein nach dem italienischen Kardinal Mazarin, der auch Diplomat und Kunstsammler war und den Diamanten sowie weitere Edelsteine in seinem Testament dem Sonnenkönig vermachte.

Zuletzt befand er sich laut Christie's in Privatbesitz. Das Auktionshaus schätzt den Wert des Diamants auf zwischen sechs und neun Millionen Euro, was einem Maximal-Wert von über 10 Millionen Franken entspricht. (SDA/noo)