Dicke Rauchwolken: Heftige Explosion beim Basler Rheinhafen

Es brennt an der Westquaistrasse in Basel. Dort ist ein Bagger in einer Lagerhalle der Logistik-Firma Rhenus in Brand geraten, bestätigt Mediensprecherin Claudia Bracher gegenüber «20Minuten». Offenbar wurde niemand verletzt.

Gemeldet wurde der Brand um 14.30 Uhr, wie ein sda-Reporter von der Staatsanwaltschaft vor Ort erfuhr. Im Gebäude, in dem es brennt, sind rund 15'000 Tonnen Sojaschrot eingelagert.



Über dem Gebäude eines Logistikunternehmens stieg eine dicke Rauchwolke auf, die von weither sichtbar war. Die Feuerwehr ist neben den Löscharbeiten damit beschäftigt, ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude zu verhindern.

«In der näheren Umgebung stinkt es stark», berichtet ein BLICK-Leser vor Ort. «Wir wurden von einem Sanitäter weggeschickt. Offenbar ist der Qualm schädlich.» Die Anweisung an die umliegenden Gebäude: Fenster geschlossen halten. «Zurzeit sind zwei Krankenwagen und fünf Feuerwehrwagen dort.» (jmh/SDA)