«Die Insekten haben sie nicht in Ruhe gelassen»: Amerikanerin (25) irrte einen Monat im Wald herum

Vor fast einem Monat verschwand die 25-jährige Lisa Theris aus Louisville im US-Bundesstaat Alabama im Wald. Vergangenen Samstag tauchte sie dann plötzlich wieder auf.

Eine vorbeifahrende Töff-Fahrerin entdeckte die junge Frau am Strassenrand des Highway 82 gegen zwei Uhr nachmittags, wie der Nachrichtensender WSFA berichtet. Theris soll sich während ihrer Zeit im Wald von Beeren und Pilzen ernährt haben.

Eine breite Suchaktion, die mehrere US-Bundesstaaten umfasste, wurde gestartet, nachdem ihre Familie sie am 23. Juli als vermisst gemeldet hatte. Nun darf die junge Frau ihre Liebsten wieder in die Armee schliessen.

Vor Räubern geflohen

Wie Sheriff Raymond Rodgers gegenüber WSFA sagte, soll sich Theris bei zwei Männern aufgehalten haben, die am 17. und 18 Juli ein Camp in Midway in Alabama ausraubten. Theris soll dann geflüchtet sein, weil sie sich nicht an der Aktion beteiligen wollte.

«Sie kennt diese Gegend nicht. In der Nacht, in der sie wegrannte, lief sie in den Wald – und verlief sich dort», erzählt der Sheriff.

Die zwei Männer wurden in der Zwischenzeit gefasst. Doch die Ermittlungen zum Wald-Irrlauf der jungen Frau laufen weiter.

Von Insekten zerfressen

Während ihres unfreiwilligen Aufenthalts im Wald ernährte sich die junge Amerikanerin von Beeren und Pilzen. Zudem trank sie Wasser aus einem Bach. Gemäss Sheriff Rodgers verlor Lisa über zwanzig Kilo während des Höllentrips. Ausserdem wies ihr Körper einige Schrammen auf. «Die Insekten haben sie nicht in Ruhe gelassen», erzählt Rodgers.

Vor lauter Durst und Hunger habe sie zudem die Orientierung verloren und sei immer wieder an den gleichen Ort zurückgekommen – bis sie am Samstag endlich den Weg zum Highway fand.

Ihre Familie ist zuversichtlich, dass sich Theris bald erholen wird. «Sie ist sehr geschwächt und hat Schmerzen. Doch wir sind glücklich, dass sie am Leben ist. Sie war sehr stark», sagt ihre Schwester. (maz)