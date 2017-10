Die Schande von Barcelona: «Dieser Tag wird Spanien verändern. Für immer.»

Die Menschen in Barcelona haben seit Wochen damit gerechnet, dass Madrid hart gegen wahlwillige Katalanen vorgehen wird. Aber am Sonntagmorgen waren sie schockiert über die Brutalität, die ihnen von der spanischen Polizei entgegenschlug.

Besonders heftig war die Gewalt am Ramon-Llull-Gymnasium im Zentrum Barcelonas, ganz in der Nähe der berühmten Kirche Sagrada Familia. Quartierbewohner hatten die Schule zu einem Wahllokal umfunktioniert. So wie Dutzende andere Einrichtungen in ganz Katalonien. BLICK war dabei, als die Lage eskalierte.

In der Schule übernachtet

Es ist kurz vor neun Uhr. Hoch gerüstete Polizeieinheiten stürmen in den Innenhof des Gymnasiums. In wenigen Minuten hätte die Abstimmung beginnen sollen. Hunderte Referendumsbefürworter blockieren den Eingang. Sie haben in der Schule übernachtet, um das Wahllokal zu verteidigen. Eltern, Lehrer, Studenten.

Mit erhobenen Händen versperren sie den Haupteingang. Die Menge skandiert: «No pasarán!», ihr werdet nicht durchkommen. Der legendäre Schlachtruf gegen Francos faschistische Truppen im Spanischen Bürgerkrieg.

Zuvorderst stehen katalanische Feuerwehrmänner. In roten Westen und gelb leuchtenden Helmen versuchen sie, die Polizei zurückzudrängen. Für die Barcelonesen sind sie die Helden des Tages. Zusammen mit den Bauern, die mit ihren Traktoren in die Stadt gereist sind.

Die Unabhängigkeitsbewegung ist vielfältig. Linksradikale, Bürgerliche, Senioren, Frauen und Kinder. Doch die Polizisten vor der Schule machen keinen Unterschied. Sie prügeln mit ihren Schlagstöcken auf die Menschen ein, reissen auch alte Leute an den Haaren zu Boden.

Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido wird später verlauten lassen, dass das Handeln der Polizei «angemessen und professionell» war. Die Aktivisten des Ramon-Llull-Gymnasiums empfinden das anders. Panik, Tränen, Wut.

Freiwillige tragen auf Bahren Verletzte weg. Auch Joan (71) hilft. Er hat auf einer dünnen Isomatte in der Schule übernachtet und kann nicht fassen, was da gerade passiert. «Ich bin damals vor Francos Polizei geflüchtet», sagt er. «Nie hätte ich gedacht, dass ich noch einmal vor der Staatsmacht davonrennen muss.»

Vermummte Polizisten stürmen das Gymnasium

Nach einer Stunde gelingt es den Beamten, die Türen zum Schulhaus einzutreten. Vermummte Polizisten stürmen ins Innere des Gymnasiums und reissen die Urnen von den Tischen. Der Auftrag ist klar: Die Abstimmungslokale «deaktivieren», wie es ein Sprecher des Innenministeriums in Madrid nannte.

Die Leute bleiben friedlich. Spontan stimmen sie die katalanische Hymne an. «Der Feind soll zittern, wenn er unsere Fahne sieht», singen sie.

Draussen auf der Strasse setzt die Polizei Gummigeschosse ein. Aus den Gewehren jagen faustgrosse Bälle. Über der Stadt kreisen Helikopter, Sirenengeheul hallt durch die Gassen.

Erst gegen Mittag beruhigt sich die Lage. Über soziale Medien und Nachrichtenportale erfahren die Menschen, dass es bei den Auseinandersetzungen in den Wahllokalen mehr als 300 Verletzte gegeben haben soll. Viele sind fassungslos. Trotzdem bleiben die Referendumsbefürworter kämpferisch. Ihr Motto: «Votarem!», wir werden abstimmen! Tatsächlich tun das viele doch noch, obwohl die Schule von der Polizei abgeriegelt wurde. Die katalanische Regierung hat verkündet, dass die Bürger auch in quartierfernen Wahllokalen abstimmen dürfen.

Der Kampf um die Urnen ist vorbei. Es war nur einer von vielen Kämpfen an diesem Morgen. In einem Café gegenüber der Schule sitzt eine junge Frau, eingehüllt in eine Flagge Kataloniens. Die vom Regen durchnässten Haare kleben ihr an den Wangen. Sie ist überzeugt: «Der heutige Tag wird Spanien verändern. Für immer.»

Dass die Abstimmung verfassungswidrig ist, lässt die Frau nicht gelten – so wie die meisten Katalanen. «Votarem!»