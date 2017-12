Nach dem Abschuss seiner neuen Interkontinental-Rakete letzte Woche veröffentlichte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stolz Bilder der Hwasong-15-Rakete. Nun glauben einige Experten: Die Fotos wurden manipuliert.

Weltraumexperte Marco Langbroek von der holländischen Universität Leiden möchte dies anhand der Sterne beweisen. «Zwei Bilder aus der gleichen Perspektive zeigen einen völlig anderen Hintergrund», twitterte er. Zu sehen seien zwar die Sternenbilder Orion und Grosser Hund. Doch Sirius, der hellste Stern im Grossen Hund, fehle.

Der Astronom Jonathan McDowell bestätigt die Beobachtung von Langbroek. Für ihn sehen die Sterne zu gut aus, um echt zu sein, wie er gegenüber CNN» sagt.

Und nicht nur das: Eigentlich dürften generell keine Sterne auf den Bildern zu sehen sein – zumindest nicht so funkelnd. Um den schnellen Aufstieg einer Rakete fotografieren zu können, sei es üblich, eine weit geöffnete Blende mit einer kurzen Verschlusszeit zu verwenden.

Flugzeug-Crew sah die Rakete

Die falschen Sterne haben aber einen militärischen Hintergrund. Bislang hat Nordkorea die meisten der diesjährigen Raketentests bei Tageslicht durchgeführt. Hintergrundbilder helfen Analysten dabei, genau zu lokalisieren, wo eine Rakete gestartet wurde. Sie können dadurch von der Reichweite bis zur Nutzlast alles genau berechnen. Im Dunkeln – einzig mit der Hilfe von Sternen – ist es viel schwieriger herauszufinden, wo eine Rakete gestartet wurde.

Dass zumindest der Raketentest echt ist, kann eine Crew einer Cathay-Pacific-Maschine bezeugen. Das Flugzeug war gerade auf dem Weg nach Hongkong, als sie beobachtete, wie die Rakete über Japan flog und ins Meer krachte.

Trotz der Gefahr und Unvorhersehbarkeit der nordkoreanischen Raketentests teilte Cathay Pacific CNBC mit, dass die Fluggesellschaft keine Pläne habe, ihre Routen in der Region oder ihre Betriebsparameter zu ändern. «Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und Branchenverbänden sowie mit anderen Verkehrsträgern. Im Moment ändert niemand irgendwelche Routen oder Betriebsparameter», sagte Cathay Pacific in seiner Erklärung. «Wir bleiben wachsam und überprüfen die Situation, während sie sich entwickelt.» (jmh)