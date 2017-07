Dienstältester Flugzeugmechaniker: 91-Jähriger stellt Weltrekord auf

Er ist der Chef der Flugzeugmechaniker bei American Airlines an einem New Yorker Flughafen und seit 75 Jahren in seinem Job tätig. Der 91-jährige Azriel Blackman ist nun offiziell zum dienstältesten Flugzeugmechaniker der Welt erklärt worden.

