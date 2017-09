Diese Autos werden 2017 eingestellt: 10 automobile Auslaufmodelle

1. VW Scirocco

So richtig konnte der aktuelle Scirocco nicht am Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen. Steckte zu viel Golf-Feeling im Scirocco? Oder lags an der Optik? Böse Stimmen behaupten, der Zweitürer sehe aus wie ein zusammengefallener Hefeteig-Golf.

2. VW Beetle Coupé

Volkswagen lässt auch seinen knubbeligen Sympathieträger (im Bild zusammen mit dem VW Käfer) sterben. Wie lange der Beetle als Cabrio noch weiterlebt, steht in den Sternen. Das kommt davon, wenn alle lieber Golf und Tiguan kaufen.

3. Skoda Yeti

Der kleine Crossover mit seinem zotteligen Namensgeber kam immer sympathisch anders rüber. Verkauft hat er sich auch keineswegs schlecht. Trotzdem muss er dem neuen Karoq Platz machen.

4. Mercedes B 250e

Während alle Welt nach Elektroautos schreit, stellt Mercedes die Produktion der B-Klasse als Stromer klammheimlich ein. Einer der Gründe: Die Reichweite von gut 200 Kilometern ist nicht mehr zeitgemäss.

5. Mercedes R-Klasse

Als Raumgleiter für die Autobahn wurde die Mercedes R-Klasse von Fans geschätzt. Es waren aber leider stets nur wenige Fans. Selbst wenn die Rolling Stones Werbung für den Van mit Stern machten.

6. Audi R8 E-Tron

Als technische Speerspitze der Ingolstädter kam der R8 E-Tron nicht besonders weit. Nach nur etwa 100 gebauten Exemplaren wird der Sport-Stromer eingestellt.

7. Citroën C5

Der grosse Citroën fristete schon länger ein Schattendasein. Im Zuge des SUV-Booms wird der komfortable Franzose aus dem Modellprogramm genommen.

8. BMW 5er Gran Turismo

Als neue Fahrzeugklasse wurde der 5er GT von den Bayern gefeiert. Von der Fachpresse und den Kunden weniger. Aber man munkelt von einem neuen 6er GT. Ob ders besser kann?

9. Dodge Viper

Die Einstellung des Dodge Viper ist für Muscle Car-Freaks ein wirklicher Grund zum Heulen. Der martialische Auftritt und der unnachahmliche Klang des V10-Saugers werden uns fehlen.

10. BMW 2er Gran Tourer

BMW und grosser Van? Diese Kombination konnte nicht funktionieren. Während sich der kürzere Active Tourer anständig verkauft, blieb der siebensitzige Gran Tourer eine Randerscheinung. Noch ist nichts offiziell, aber Szene-Kenner rechnen mit der baldigen Einstellung ohne Nachfolger.