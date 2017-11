Divisionär Patrick Gauchat über den Schusswechsel an koreanischer Grenze: Schweizer Offiziere waren nur 300 Meter entfernt

Gefährliche Stunden in Korea: Letzte Woche versuchte ein nordkoreanischer Soldat, in den Süden überzulaufen. Dabei wurde er von den eigenen Leuten angeschossen. Das zeigen Aufnahmen, die das Grenzkorps der Vereinten Nationen (UNC) veröffentlicht hat.

300 Meter vom Kugelhagel entfernt: Fünf Schweizer Offiziere, die in Panmunjom gemeinsam mit fünf weiteren Beobachtern aus Schweden die neutrale Überwachungskommission bilden, die in der entmilitarisierten Zone entlang der Grenze die Einhaltung des Waffenstillstands zwischen Nord und Süd prüft.

Kein Risiko für Schweizer Delegation

«Die Schweizer Delegation war zu keiner Zeit in Gefahr», sagt Divisionär Patrick Gauchat (49), der die Schweizer Delegation leitet. Er und seine Männer seien zum Zeitpunkt des Schusswechsels in ihrem Camp gewesen, das sich 300 Meter östlich des Tatorts befindet. Die nordkoreanischen Soldaten hätten aber gegen Süden gefeuert.

Wie Gauchat sagt, haben sich die Spannungen an der Grenze seitdem nicht erhöht. «Wir können unsere Aufgaben ohne Risiko ausführen. Es ist weder am Ort des Geschehens noch in der entmilitarisierten Zone eine Aufrüstung zu beobachten.» Allein am Abwassergraben, der den Soldaten gestoppt hat, würden Reparaturarbeiten vorgenommen. «Möglicherweise wird dieser tiefer oder breiter gemacht.»

Doppelter Verstoss gegen Waffenstillstand

Ein Nachspiel hat die Reaktion der Nordkoreaner auf den Desertationsversuch dennoch: «Die nordkoreanischen Soldaten haben, wie im Video ersichtlich, in der Joint Security Area auf den Überläufer geschossen, sogar mit automatischen Waffen», so Gauchat zu BLICK.

Beides aber ist gemäss Abkommen von 1953 nicht erlaubt. «Obwohl leichte Waffen in der Joint Security Area zugelassen sind, ist es generell nicht gestattet, zu schiessen», erklärt der Schweizer Missionschef. «Dieser Verstoss und die daraus folgenden Konsequenzen werden nun von den zuständigen Kommissionen behandelt.»