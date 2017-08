Donald Trump und die Fluten im Süden der USA: In Krisen ist der Präsident eine Katastrophe

Donald Trump hat es angedroht: Schon am kommenden Samstag will er wieder in die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana reisen. Dann will er die von Hurrikan «Harvey» verwüsteten Gebiete besuchen, die er am vergangenen Dienstag nicht gesehen hat.

Kein Wunder, dass die Katastrophenhelfer vor Ort genervt sind. In der Millionenstadt Houston und vielen anderen Regionen von Texas sind Nationalgarde, Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz. Mindestens 18 Tote sind bisher geborgen worden. Die Zahl der Obdachlosen liegt allein in Houston inzwischen bei weit über 10’000. «Da haben wir wirklich keine Zeit, uns um den Katastrophentourismus von Mr. Trump und der First Lady zu kümmern», verlautete am Mittwoch aus der Verwaltung von Bürgermeister Sylvester Turner.

Chemiefabrik könnte in die Luft fliegen

Die Öl- und Gasindustrie in Texas liegt still. Eine Chemiefabrik droht zu explodieren. Und jetzt steigen die Fluten auch noch im Nachbarstaat Louisiana. New Orleans, wo die Menschen die Folgen der «Katrina»-Katastrophe von vor elf Jahren gerade erst überwunden hatten, ist nach Ansicht der Meteorologen besonders bedroht.

Darum hatte Donald Trump durchaus recht, als er am Dienstag in Austin (Texas) von einer Naturkatastrophe epischen Ausmasses sprach. Niemand widersprach dem Präsidenten auch, als er die von «Harvey» verursachten Schäden auf viele Milliarden Dollar schätzte.

Doch dann wurde die Reise nach Austin zur geschmacklosen Eigenwerbung des Präsidentenpaars. Nicht nur, weil Austin fernab von den Überschwemmungsgebieten liegt. Die Katastrophe sahen die Trumps also höchstens durch die Fenster des Regierungsflugzeugs Air Force One.

Lächerlicher Auftritt

Mit seiner demonstrativen USA-Baseballkappe wirkte Trump ebenso lächerlich wie Melania, die auf Super-Stilettos losflog, dann in peinlich weissen Super-Sneakers in Austin ausstieg – und auch noch eine Kappe mit dem Wort Flotus trug: «First Lady of the United States».

«Wow – wie viele Menschen gekommen sind, um mich zu sehen», jubelte Trump bei seinem Auftritt als Erstes. Dann war die Rede von «der grössten Naturkatastrophe in der Geschichte Amerikas». Drunter macht es ein Trump nicht.

Natürlich will er helfen wie noch kein Präsident vor ihm. Und dann auch noch alles wieder aufbauen. Selbstverständlich «schöner und grösser als je zuvor». Von solchen Deals ist der zum Präsidenten aufgestiegene Immobilienmogul überzeugt, verstehe er von allen am meisten.

Keine Erwähnung der Flutopfer

Wovon Trump aber keine Ahnung hat, ist Mitgefühl und Empathie. Über den grünen Klee lobte er die Helfer und ihren «heroischen Einsatz». Er stilisierte sich zum Oberbefehlshaber, der am Ende alles zum Guten wenden werde. Schade, dass der Präsident die Überlebenden der Katastrophe nur in einem Nebensatz erwähnte – und von den Toten gar nicht sprach.

Und genau mit diesen fehlenden Worten könnte sich der in der Wählergunst steil abstürzende Trump endgültig verzockt haben.

Ausgerechnet beim Katastrophenschutz will er sparen

Als Präsident ist Donald Trump ein Totalversager. Von seinen oft bizarren Versprechen im Wahlkampf hat er bisher nichts gehalten. Ob Gesundheitsreform, Anti-Einwanderer-Mauer gegen Mexiko oder sein Infrastrukturprogramm: Die vom Weissen Haus vorgelegten Gesetze waren so stümperhaft, dass die Abgeordneten sie noch nicht einmal diskutieren wollten.

Finanzieren wollte Trump seine Pläne unter anderem mit Budgetkürzungen bei der Katastrophenschutz-Organisation Fema. Ausgerechnet derjenigen Behörde, die Massnahmen zum Schutz vor Überflutungen treffen kann.

Die Abgeordneten lassen Trump im Regen stehen

Wenn das Weisse Haus jetzt den Opfern von Hurrikan «Harvey» helfen will, müsste Trump den Kongress dazu überreden, mehr statt weniger Geld in diese Organisation zu pumpen. Auf die automatische Unterstützung der Abgeordneten kann der Präsident aber nicht zählen. Selbst unter den Republikanern wächst die Zahl derer, die jedes Vertrauen in den durch das Weisse Haus irrlichternden Immobilienmogul verloren haben.