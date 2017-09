Doris Leuthard reist in der Nacht von New York nach Bern: Mit Jetlag zur Bundesratswahl

Morgen höchstwahrscheinlich zwischen zehn und elf Uhr wird der neu gewählte FDP-Bundesrat vereidigt. Kurz danach wird er oder sie von Bundespräsidentin Doris Leuthard empfangen – und den neuen Kolleginnen und Kollegen vorgestellt.

Ignazio Cassis, Isabelle Moret und Pierre Maudet werden wohl eine kurz Nacht haben – aus Anspannung vor dem grossen Tag werden sie kaum ein Auge zutun. Doch auch Leuthard wird nicht gerade ruhig schlafen. Denn die CVP-Magistratin weilt gestern und heute bei der Uno in New York.

Rede vor Generalversammlung

Dort trifft Leuthard heute die englische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen und nimmt an einem Treffen über die Finanzierung der nachhaltigen Entwicklungsagenda 2030 teil.

Um 16.15 Uhr Schweizer Zeit hält die Bundespräsidentin eine Rede vor der Uno-Generalversammlung – kurz nach US-Präsident Donald Trump. Um 17.30 Uhr ist mit Leuthard eine kurze Pressekonferenz geplant.

In der Nacht im Flieger

Dann muss sich die Aargauerin sputen. Denn sie will schliesslich rechtzeitig in Bern zurück sein. «Eine rechtzeitige Rückreise im Hinblick auf die Bundesratswahl ist sichergestellt», sagt Leuthards Medienchefin Annetta Bundi. Sie werde mit dem Bundesratsjet reisen.

Leuthard wird also in der Nacht am Flughafen Bern-Belp landen – und kann sich anschliessend noch ein paar Stunden aufs Ohr hauen.

Auch der scheidende Aussenminister Didier Burkhalter weilt in New York. Auch er wird seine Abschiedsrede im Parlament – logischerweise – nicht verpassen. «Bundesrat Didier Burkhalter wird heute im Verlaufe des Nachmittags in die Schweiz zurückkehren», teilt das EDA auf Anfrage mit.