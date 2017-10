Am vergangenen Sonntag um 4.45 Uhr in der Frühe stürzt ein 21-jähriger Mann vom Perron aufs Gleis 2 – ersten Erkenntnissen zufolge ohne Fremdeinwirkung. Rund 20 Minuten später wird er von einem durchfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt (BLICK berichtete).

Was ist genau passiert? Diese Frage lässt auch die Staatsanwaltschaft und Stadtpolizei Zürich, die nach wie vor von einem Unfall ausgehen, nicht in Ruhe. Nun suchen die Ermittler Personen, die sich in diesem Zeitraum im Bereich des Bahnhofs Stadelhofen aufgehalten haben.

Wer das Geschehen beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich (Tel. 0444 117 117) zu melden. (rey)