Drei Verletzte in Frankreich: Autofahrer rast in Menschengruppe bei Toulouse

Ein Mann hat am Freitag in der Nähe von Toulouse im Südwesten Frankreichs seinen Wagen in eine Gruppe von Passanten gesteuert. Drei Studenten seien dabei verletzt worden, teilte die Polizei in Blagnac mit. Der Fahrer habe «vorsätzlich» gehandelt.

17.42 Uhr , Aktualisiert vor 37 Minuten 5 Reax

