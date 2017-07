Wanida W. (34) betreibt in Rapperswil-Jona SG eine Bar: Wanida's Place. 17 Plätze für die Besucher gibt es drinnen, 17 weitere draussen. Die Bar ist vor allem am Abend gut besucht, die Leute aus dem Quartier sitzen hier gerne bei einem Gläschen zusammen. So auch am letzten Samstag.

«Es war etwa 00.30 Uhr und meine Freundin war daran, die Kunden draussen auf der Terrasse zu bedienen», erzählt ihr Partner Martin R. (57). Plötzlich habe sie drinnen Schlüssel klingeln hören. «Sie eilte in die Bar und sah gerade noch, wie der Dieb durch die Tür abhaute.» Sie habe geschrien und versucht, ihn aufzuhalten. Doch da war es bereits zu spät. Auch die Gäste hätten den Mann nicht mehr gesehen.

6000 Franken Schaden

Wanida W. bemerkt, dass ihre Tasche fehlt. Der Schaden: Etwa 6000 Franken. Das einzig Positive an der Sache: «Wir haben bereits seit Februar eine Kamera, die an der Decke installiert und auf die Bar gerichtet ist», sagt Martin R. Und tatsächlich: Auf dem Film ist deutlich erkennbar, wie der Mann langsam um die Ecke zur Bar kommt und sich geduckt an den Schränken zu schaffen macht. Keine Minute dauert es, bis er die Tasche aus einem der Schränke nimmt und wieder abhaut.

Ein Gast informiert daraufhin die Polizei. Der Dieb ist da aber bereits über alle Berge. Wanida W. und Martin R. erstatten Anzeige.

Zwei Tage später kann die Polizei den Übeltäter bereits ausfindig machen. Dank des Videos. (stj)