Drohungen, heftige Beschimpfungen, Vorwürfe: Churer Spinnenfrau erhält Drohungen

Fia Tuor (28) wurde in den Medien bekannt, weil sie vor einer Woche die Churer Polizei wegen einer Spinne alarmierte, die sie in ihrem Schlafzimmer entdeckt hatte. «Meine Hände kribbelten und ich bekam fast keine Luft mehr», erzählte die Churerin, die an einer Spinnen-Phobie leidet, dem BLICK.

Die Geschichte löste einen Shit-Storm auf Facebook gegen die selbständige Kosmetikerin aus. Es hagelte fiese Kommentare und Tuor erhielt sogar Drohungen. Ein User schrieb: «Ich warte vor deinem Geschäft auf dich.»

In einem Gespräch mit «RTR» sagt die Churerin: «Ich war schon schockiert, dass man aus so einer kleinen Sache etwas Grosses machen kann.» Die Leute würden jede Gelegenheit für eine Angriffsfläche nutzen.

So werfe ihr ein Facebook-Nutzer vor, die Aktion nur zugunsten ihres Kosmetikgeschäfts in Gang gebracht zu haben. Um kostenlos Werbung zu machen oder berühmt zu werden. Dabei könne Tuor gar keine Kunden mehr annehmen, da sie das Geschäft alleine betreibe.

«Ich habe niemandem etwas Böses getan»

Ein weiterer Kommentar lautet: «Ist ja so dämlich. Ich würde mich schämen, wegen so etwas im BLICK zu stehen.» Tuor kontert: «Die Polizei war bereit, mir zu helfen.» Sie sei regelrecht in Panik gewesen.

Zudem sei Tuor von etlichen Medien angeschrieben worden, die Geschichte aus ihrer Sicht zu erzählen. «Vielleicht war das ein Fehler. Aber ich wollte mich für die Rettungsaktion bei den Polizisten bedanken.»

Tuor wurde auch beschuldigt, dass solche Aktionen die Steuern erhöhen würden. Doch die Churerin wehrt sich: «Für wie viele Betrunkene müssen Polizisten nachts ausrücken, weil diese nicht mehr alleine stehen können? Und für die zu zahlen ist dann okay?» (na)