Durch Feuerwerk beschädigt: 1. August-Deppen sprengen Dorfbrunnen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kurz vor Mitternacht wurde der Dorfbrunnen an der Kreuzung Gruthweg/Steinweg in Münchenstein BL durch Knallkörper massiv beschädigt. Passanten hatten wohl mit Feuerwerkskörpern hantiert, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt. Es handle sich wahrscheinlich um eine Gruppe Jugendlicher, die verantwortlich für den Sachschaden ist.

In derselben Nacht wurde in Allschwil der Billettautomat bei der Tramhaltestelle «Lindenplatz» stark beschädigt. Auch hier entstand ein Sachschaden, der sich auf rund 2000 Franken beläuft.

Die Polizei sucht zeugen, die gebeten werden, sich unter der Nummer 061 553 35 35 zu melden. (stj)