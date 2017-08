Durch Interlaken BE mit Solarstrom: Postauto mietet eigenen Elektro-Bus

In vier bis fünf Wochen soll es so weit sein: Dann fährt erstmals ein rein elektrisch betriebenes Postauto im täglichen Linienverkehr. Das Elektro-Postauto wurde heute in Interlaken BE vorgestellt.

Reichweite bis zu 250 Kilometer täglich

«Das Elektro-Postauto ist in der Schweiz das erste rein batteriebetriebene Serienfahrzeug auf einer Überlandlinie», heisst es in einer Mitteilung. Je nachdem, ob Heizung oder Klimaanlage laufen, hält der Bus unterschiedlich lange durch. «Wir gehen davon aus, dass die Reichweite im Durchschnitt 200 bis 250 Kilometer betragen dürfte», so Sprecherin Katharina Merkle auf Anfrage. Das reiche für einen Tagesumlauf.

Geladen wird sechs Stunden über Nacht. Der Strom kommt von den Industriellen Betrieben Interlaken. Er wird zu 90 Prozent aus Schweizer Wasserkraft gewonnen. Eine von zehn Kilowattstunden steuern lokale Solaranlagen bei.

Auch in Sarnen fährt bald ein E-Postauto

Mit dieser Energie soll das E-Postauto Überlandfahrten von Interlaken nach Bönigen und Ringgenberg drei Jahre lang abfahren. Postauto mietet den zwölf Meter langen Bus vom niederländischen Produzenten Ebusco. Zum Preis will sich Sprecherin Merkle nicht äussern.

Dafür aber zum Grund: In nächster Zeit werde viel Bewegung in den Markt von Elektro-Postautos kommen, so Merkle. «Die Auswahl an Fahrzeugen dürfte grösser werden, und die Batterien werden wohl leistungsfähiger.» Kurz: Man wolle in drei Jahren nicht mit dann veralteter Technik dastehen.

Bei den drei Jahren Elektrobus in Interlaken soll es laut Merkle nicht bleiben. Spätestens 2018 soll in Sarnen OW ebenfalls ein Postauto ohne Benzin fahren. Wohl auch für drei Jahre.