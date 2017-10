Eben noch wollten die SBB das GA abschaffen, nun verkaufen sie es mit Rabatt: Staatsbahn auf Zickzack-Kurs

Das meint BLICK-Wirtschaftsredaktor Bastian Heiniger:

Diese Rabatte sind unfair

Eines haben Krankenkassen und der öffent­liche Verkehr gemein: Sie knöpfen ihren Kunden immer mehr Geld ab. Auch wenn die SBB-Spitze davon träumt, die Preise dereinst zu senken. Den Tatbeweis muss sie erst erbringen. Dieses Jahr schlug das 2.-Klasse-GA um 200 Franken auf – vor dem jetzigen Rabatt.

Am liebsten würden die SBB das GA abschaffen – es käme viel mehr Geld in die Kasse, würde den Pendlern jeder Weg einzeln verrechnet. Doch wie kann sich das der Durchschnittsverdiener noch leisten? Nicht alle pendeln freiwillig. Gesetzlich ist in der Schweiz ein Arbeitsweg von zwei Stunden zumutbar. Das GA ist für einen grossen Teil der Bevölkerung notwendig.

Da mag es Einzelne freuen, wenn ihnen die SBB nun 500 Franken Rabatt gewähren. Nur: Es profitieren nur wenige, die Mehrheit hat nichts davon. Das ist unfair. Statt auf solche Werbeaktionen zu setzen, sollten die SBB die Billettpreise für alle senken.