Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei regiert der Herrscher mit harter Hand, aber die Opposition bündelt ihre Kräfte: Die Türkei ist grösser als Erdogan

Totengebete von 90'000 Minaretten

Die Türkei gedenkt mit mehreren Anlässen des blutigen Putschversuchs. Bereits am Dienstag besuchten Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim einen Friedhof im Istanbuler Stadtteil Edirnekapi. Hier liegen 15 Todesopfer des gescheiterten Putsches begraben. Der Höhepunkt der ­Feierlichkeiten ist eine Ansprache Erdogans im Parlament in Ankara, in der Nacht zum Sonntag. Sie soll um genau 2.32 Uhr Ortszeit beginnen – zu dem Zeitpunkt, als Putschisten vor ­einem Jahr das Parlament bombardierten. In der gleichen Nacht gibt es bis spät sogenannte Demokratiewachen. Gleichzeitig sollen islamische Begräbnisgebete von den Minaretten der rund 90'000 Moscheen im Land zu hören sein – so wie in der Nacht, als sich die Muezzine ­gegen die Umstürzler stellten. Nicht eingeladen zu Erdogans Ansprache sind die grössten ­Oppositionsparteien der Türkei, CHP und HDP.