Einbruch in Zuger Geschäft: Klamotten im Wert von über 100'000 Franken gestohlen

Unbekannte haben aus einem Geschäft in Zug Kleidungsstücke im Wert von mehr als 100'000 Franken mitgehen lassen. Die Polizei geht auf Grund der Menge an Diebesgut davon aus, dass mehrere Einbrecher am Werk waren.

16.24 Uhr , Aktualisiert 16.36 Uhr 3 Reax

