Eine Person verletzt: Autofahrer baut beim Zmörgele Unfall

Eine Person verletztAutofahrer baut beim Zmörgele Unfall

Für einen Autofahrer gabs heute in Zug einen Blechschaden zum Zmorge. Während er am Steuer essen wollte, ist er in ein anderes Auto gekracht.

vor 59 Minuten , Aktualisiert vor 38 Minuten 3 Reax

teilen teilen teilen