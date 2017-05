Einsame Gemeinderäte am Stammtisch in Neunforn (SH)

In der Gemeinde Neunforn (SH) läuft nicht viel. Deshalb riefen Gemeinderat Urban Fenner und Gemeindepräsident Benjamin Gentsch den monatlichen Stammtisch ins Leben – mit mässigem Erfolg: Zwar erschien in der Gemeindekanzlei zwei Mal eine Handvoll Bürger. Beim dritten Mal, am 29. April, kam lediglich Konrad Wiesmann, der rein zufällig vorbeifuhr.

«Es könnte am schönen Wetter liegen», versucht Gemeindepräsident Gentsch das Desinteresse der Bevölkerung zu erklären. Er wünscht sich mehr Besucher fürs nächste Treffen. Dieses findet am 20. Mai statt. Am Stammtisch können sich die Einwohner treffen, ihre Anliegen anbringen und diskutieren. «Jeder hat die Möglichkeit zu sagen, wo der Schuh drückt», sagt Gemeindepräsident Gentsch zu den «Schaffhauser Nachrichten».