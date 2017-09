Einwohnerrat von Buchs AG muss über die Bücher: Funda Yilmaz (25) soll nun doch den Schweizer Pass bekommen

Der Gemeinderat von Buchs AG bringt die Einbürgerung von Funda Yilmaz (25) nach erstmaliger Ablehnung ein zweites Mal vor den Einwohnerrat. «Das hat es wohl noch nie gegeben», schriebt die Nachrichtenseite «aargauerzeitung.ch». Jetzt wird die junge Türkin den roten Pass wohl doch bekommen.

Der Einwohnerrat der Aargauer Gemeinde befand, Funda sei zu wenig intergriert. Und das, obwohl sie in einem Staatskundetest sämtliche Fragen richtig beantwortet hatte, in der Schweiz zur Welt kam und bald einen Schweizer heiratet.

Den Namen des Dorfmetzgers nicht gekannt

Das Gemeindeparlament folgte einer Empfehlung der Einbürgerungskommission. Gemäss Protokollen kritisierte die Kommission die Türkin, weil diese den Namen des Dorfmetzgers nicht kannte.

Funda hat keine Einbürgerungshindernisse wie etwa Vorstrafen. Sie arbeitet als Tiefbauzeichnerin in einem Ingenieurbüro in Aarau, will die Berufsmatura machen, treibt Fitness und geht gerne ins Kino. Dass ihre Einbürgerung abgelehnt wurde, sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Entscheidung am 18. Oktober

Ihre Einbürgerung ist jetzt für die Einwohnerratssitzung vom 18. Oktober erneut traktandiert. Der Gemeinderat empfiehlt die Einbürgerung.

«Seit dem Beschluss des Einwohnerrats entstand der Eindruck, dass Frau Yilmaz besser in der Schweiz integriert ist, als dass sie anlässlich der beiden Gespräche mit der Einbürgerungskommission aufzuzeigen vermochte», schreibt der Gemeinderat. Diese weiteren Informationen hätten «zu einem anderen Ausgang des Verfahrens führen können». (noo)