«Er ist ein solch spezieller Junge»: Teamkollegen verleihen Hischier die Ehren-Jacke

In der Saisonvorbereitung machten die New Jersey Devils einen Trip zur US-Militärakademie in West Point. Dabei ging es primär um Teambuilding. «Das hat uns sehr geholfen. Wir sind da näher zusammen gerückt», sagt Captain Andy Greene.

Und aus West Point hat das Team, das vor den Toren New Yorks beheimatet ist, nicht nur einen tollen Teamgeist, sondern auch einen neuen Brauch mitgebracht. Nach jeder Partie erhält jener Spieler, der sich am meisten fürs Team eingesetzt hat, eine Armee-Jacke in Tarnfarben, genannt «The Jacket».

Und nach dem Sieg in Detroit (4:3 n.V.), bei dem Nico Hischier sein viertes Saisontor erzielt hat, geht die Jacke an den Walliser.

Der erst 18-Jährige hatte diese interne Auszeichnung bereits bei seinem NHL-Debüt bekommen, als er auf Colorados Hüne Erik Johnson losgegangen war, nachdem dieser seinen Teamkollegen Kyle Palmieri verletzt hatte.

Hischier überzeugt bei New Jersey nicht nur mit seinem enormen Talent, sondern punktet auch mit seinem Charakter und seiner Lernfähigkeit. So hatte er sich vor zwei Wochen in zwei nacheinander folgenden Spielen eine frühe Strafe eingehandelt und dann seinen Trainer John Hynes beeindruckt, als ihn dieser für einige Minuten unter die Wolldecke steckte.

Hischier lernt schnell

«Er sagte mir: Das ist richtig. Mein Fehler», erzählte Hynes gegenüber «nj.com». «Er ist nicht einer dieser jungen Spieler, die denken, dass sie eine Sonderbehandlung erhalten, weil sie früh gedraftet wurden oder den Status eines guten Spielers haben. Deshalb ist er ein solch spezieller Junge. Er ist ein Topspieler, der wirklich versteht, was es heisst, ein Teil eines Teams zu sein.»

Und Hischier lernt schnell. Seither hat er in acht Spielen keine Strafe mehr kassiert.