Er sieht «keinen Unterschied zum Islamischen Staat»: SVP-Nationalrat will Hamas verbieten

In der Schweiz gilt die Hamas nicht als Terrororganisation. Anders als in der Europäischen Union oder in den Vereinigten Staaten. Das will SVP-Nationalrat Christian Imark (35) nun ändern.

16.43 Uhr , Aktualisiert 18.31 Uhr 13 Reax

