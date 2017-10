Er trat der Waffenlobby vor nur einem Monat bei: Cassis verlässt Pro Tell nach heftiger Kritik

Nach nur einem Monat verlässt Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) die Waffenlobby Pro Tell, die mit allen Mitteln gegen eine Verschärfung des Waffenrechts kämpft. «Angesichts der laufenden öffentlichen Diskussion und der Instrumentalisierung seines damaligen Beitritts hat Bundesrat Cassis seine Mitgliedschaft bei Pro Tell und libertà e valori aufgegeben», sagt Ursula Eggenberger, Leiterin Kommunikation der Bundeskanzlei, zur «Nordwestschweiz».

Erst am 11. September war Cassis Pro Tell beigetreten. Und zwar neun Tage vor seiner Wahl zum Bundesrat. Durch seine Mitgliedschaft erntete der 56-Jährige viel Kritik in der Partei. «Ich kann nicht beurteilen, warum er kurz vor der Wahl Pro Tell beigetreten ist», sagte der Luzerner Ständerat Damian Müller (32) noch letzte Woche zu BLICK. «Aber ich gehe davon aus, dass Herr Cassis alle Mandate abgibt, die in irgendeiner Weise seine Arbeit als Aussenminister tangieren könnten. Das gilt auch für die Mitgliedschaft bei Pro Tell.» Und so kam es dann auch. Cassis selbst hat zu dem Austritt noch keine Stellung genommen. (jmh)