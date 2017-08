Er verzierte schon über 20 Kunden: Dieser 12-Jährige ist der jüngste Tätowierer der Welt

Er ist zwar noch nicht alt genug, selbst ein Tattoo stechen zu lassen – doch das hält den zwölfjährigen Ezrah Dormon nicht davon ab, andere zu tätowieren.

Schon über 20 Personen haben sich bei dem Jungen aus Panama City ein Tattoo stechen lassen: «Immer wenn jemand ein Motiv von mir haben möchte, sage ich ihnen, dass ich noch in Ausbildung bin», sagt er in einem Video von Now This. «Trotzdem gebe ich immer mein Bestes, wenn jemand ein Teil seines Körpers von mir gestochen haben möchte.»

Sein erstes Tattoo war für seine Mutter

Begonnen hat alles damit, wie sich die Mutter von Ezrah auf Hawaii eine rote Blume stechen liess. «Als die Tätowiererin an meinem Motiv gearbeitet hat, sass mein Kind nebenan und schaute interessiert zu», sagt die Mutter.

Er meinte, dass er das gerne auch einmal versuchen möchte. Die Mutter war einverstanden, und so drückte die Tattookünstlerin ihm die Maschine in die Hand.

Sogar seinen Mathi-Lehrer hat Ezrah tätowiert

Seither ist er bei ebendieser Tätowiererin in Ausbildung. Sie konnte ihm schon verschiedenste Motive beibringen. Unter anderem Panther, Schwalben, Schlangen, Rosen und Haie. Sogar Ezrahs Mathematiklehrer hat sich schon seinen Körper mit der Kunst des Zwölfjährigen verschönern lassen.

Auf Social Media dankt er seinen Eltern und seiner Mentorin regelmässig für die Chance, die sie ihm geben. Er postet Bilder von seinen Skizzen auf Instagram und Facebook und beschreibt, wie viel Spass ihm das Zeichnen macht.

Er übt fleissig für seinen Traum: Tattoo-Profi

Neben der Schule malt er fleissig und übt mit der Tattoomaschine auf Orangen- und Grapefruitschalen. Seine Berufung hat er gefunden: «Wenn ich älter bin, möchte ich etwas tun, was mich wirklich glücklich macht. Ich kann mir gut vorstellen, mit einer Tattoomaschine um die Welt zu reisen oder auf dem College meine Mitstudenten zu tätowieren, um Geld zu verdienen.»

Trotzdem möchte er noch ein paar Jahre warten, bevor er sich selbst ein Tattoo stechen lässt. Um sich das zu überlegen, hat der talentierte Junge noch einige Jahre Zeit.