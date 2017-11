Er zündete im Kanton Freiburg Heu an: 17-Jähriger gesteht Brandstiftung

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat drei Vegetationsbrände in Matran FR zugegeben. Der junge Mann gestand der Polizei weiter, Anfang Oktober in der selben Gemeinde Heu in Brand gesteckt zu haben.

Bei den Befragungen durch die Polizei nannte der Jugendliche zwei weitere Komplizen im Alter von 15 und 18 Jahren. Sie wurden ebenfalls befragt und haben die ihnen zur Last gelegten Delikte gestanden, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Im Juli und August musste die Polizei mehrere Male wegen Heckenbränden in Wohnquartiere von Matran ausrücken. Der Haupttäter und seine Komplizen werden angezeigt. (SDA)